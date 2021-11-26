Российский лыжник Терентьев опередил Клебо и выиграл спринт на этапе Кубка мира
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU -
Российский лыжник Александр Терентьев стал победителем спринтерской гонки, прошедшей в рамках первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия).
Дистанцию он преодолел за 2 минуты 31,90 секунды.
Вторым с отставанием в 1,18 секунды стал трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо из Норвегии. Третьим финишировал соотечественник серебряного призера Эрик Вальнес. Он проиграл россиянину 2,13 секунды.