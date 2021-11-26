Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Первая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом россиянином Яном Непомнящим завершилась вничью.

После первой партии матча, который проходит в Дубае, счет 0,5:0,5.

Российский гроссмейстер играл белыми фигурами, в следующей партии в субботу он будет играть черными.

В рамках матча запланировано проведение 14 партий, однако он может завершиться досрочно, если один из участников наберет 7,5 балла. В случае ничейного счета по итогам 14 партий будет сыгран тай-брейк.

Партии будет проходить 26-28 ноября, 30 ноября - 1 декабря, 3-5, 7-8, 10-12, 14 декабря. Тай-брейк запланирован на 15 декабря. Все партии будут начинаться в 15:30 мск.

Призовой фонд матча составит 2 млн евро. Победитель получит 60% от фонда, в случае проведения тай-брейка - 55%.

30-летний Карлсен является 16-м чемпионом мира по шахматам. В 2013 году он выиграл турнир претендентов, по дополнительным показателям обойдя российского гроссмейстера Владимира Крамника. В том же году он выиграл матч за звание чемпиона мира у действующего обладателя титула Вишванатана Ананда (Индия).

В 2014 году Карлсен вновь обыграл Ананда в матче за мировую шахматную корону, а в 2016 году норвежец взял верх над россиянином Сергеем Карякиным. В 2018 году борьбу за титул с Карлсеном вел американец Фабиано Каруана, но и он потерпел поражение.

31-летний Непомнящий - чемпион Европы, двукратный победитель командного ЧМ, двукратный чемпион России. В матче за звание чемпиона мира он сыграет в качестве победителя турнира претендентов.

Турнир претендентов проходил в Екатеринбурге. Он стартовал весной 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса оставшуюся часть соревнования пришлось перенести на весну нынешнего года. В связи с этим автоматически на год вперед был сдвинут матч за звание чемпиона мира.