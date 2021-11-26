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Футбольный тренер Герман Зонин скончался на 96-м году жизни

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз сообщил о кончине известного футбольного тренера Германа Зонина.

"Легендарный советский футболист и тренер ушел из жизни в возрасте 95 лет. РФС выражает соболезнования родным и близким Германа Семеновича", - говорится в сообщении.

В качестве футболиста Зонин выступал за казанское и ленинградское "Динамо", а также "Трудовые Резервы" в 1940 - 1950-х годах. В качестве тренера он работал с "Трудовыми Резервами", воронежским "Трудом", а также луганскими "Трудовыми Резервами", а также со сборной Бирмы, с которой в 1966 году выиграл Азиатские игры.

Герман Зонин

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