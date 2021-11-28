"Динамо" обыграло "Рубин" в матче Российской премьер-лиги

Игроки "Рубина" Сеад Хакшабанович и "Динамо" Денис Макаров (слева направо) Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" нанесли поражение казанскому "Рубину" в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей поля. За "Динамо" отличились Денис Макаров (18-я минута), Фабиан Бальбуэна (68) и Себастьян Шиманский (85). В составе "Рубина" голы забили Солтмурад Бакаев (30) и Андерс Дрейер (51).

Полузащитник "Динамо" Никола Моро не реализовал пенальти на 66-й минуте.

"Динамо" идет вторым в чемпионате, имея в активе 32 очка. "Рубин" занимает девятое место, набрав 22 очка.

В 17-м туре "Динамо" сыграет с "Уфой", "Рубин" встретится с "Нижним Новгородом", оба матча пройдут 5 декабря.