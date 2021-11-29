Глава РПЛ указал на хакерскую атаку на стадионе ЦСКА, где жгли пиротехнику

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что стадион "ВЭБ-Арена", где в воскресенье прошел матч ЦСКА – "Зенит", подвергся хакерской атаке, приведшей к отключению камер видеонаблюдения.

"Пока не удалось получить отчет от полиции по вчерашним действиям. Понятно только, что это была спланированная хакерская атака, отключившая камеры", - приводит слова Хачатурянца "Матч ТВ".

Накануне полицейские задержали группу футбольных болельщиков после матча ЦСКА - "Зенит". Пресс-центр МВД России сообщил в понедельник, что сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях в отношении задержанных. Отмечалось, что часть из болельщиков во время игры использовала пиротехнику.

При этом, по данным МВД, стадион "ВЭБ-Арена", на котором проводился матч, "не соответствовал требованиям, предъявляемым правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований".

"В частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики. Проверочные мероприятия продолжаются", - сказали в полиции.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу "Зенита".