Томас Цорн стал спортивным директором "Локомотива"

Немец Корнетка займет должность руководителя по спорту и развитию

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о назначении Томаса Цорна в качестве спортивного директора ФК.

В свою очередь, немецкий специалист Ларс Корнетка займет должность руководителя по спорту и развитию, ставшую вакантной после ухода Ральфа Рангника на работу в качестве наставника английского "Манчестер Юнайтед".

"Томас Цорн, работавший техническим директором "Локомотива", назначен спортивным директором клуба. Томас будет помогать Ларсу Корнетке, который назначен руководителем по спорту и развитию ФК "Локомотив", по многим вопросам, среди которых — координация внутренних проектов в спортивном департаменте, планирование составов команд и управление контрактами, а также административная поддержка и взаимодействие с остальными подразделениями клуба", - говорится в заявлении "Локомотива", опубликованного на сайте клуба.

"Помимо этого, Томас будет следить за развитием Академии, принимать участие в трансферной деятельности клуба, в которую входит скаутинг перспективных игроков и оценка потенциальных новичков "Локомотива", а также займётся курированием направления спортивной науки и медицины. В функционал Томаса Цорна также войдут вопросы, связанные с организацией учебно-тренировочных сборов основной команды, с согласованием и проведением товарищеских матчей "Локомотива", - отмечается в тексте заявления.

Что касается Корнетки, его специализацией, согласно сообщению клуба, является "статистический футбольный анализ, оценка навыков игроков и их физического состояния, в том числе — передовая видеоаналитика, а также скаутинг, ориентированный, прежде всего, на поиск перспективных молодых футболистов, и объективная оценка их будущих возможностей".

Цорн работает в "Локомотиве" с июля нынешнего года, став техническим директором клуба. До этого он был генеральным директором столичного "Спартака" - с мая 2019 года по июль 2020г.