"Арсенал" победил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Арсенал" (Тула) нанес поражение московскому "Локомотиву" в домашнем матче 16-го тура - Российской премьер-лиги.

Результат встречи - 3:1. Победу "Арсенал" принесли дубль Евгения Маркова (40-я и 58-я минуты), а также гол Даниила Хлусевича (17). За "Локомотив" забил Пабло (90+3).

"Арсенал" прервал четырехматчевую серию без побед в РПЛ. "Локомотив", в свою очередь, не побеждает в трех матчах чемпионата кряду.

"Локомотив" идет на четвертой позиции в таблице РПЛ, имея в активе 25 очков. "Арсенал" поднялся на 12-е место, набрав 16 очков.

В 17-м туре "Арсенал" сыграет с "Химками", матч пройдет 5 декабря. "Локомотив" 4 декабря встретится с "Уралом" (Екатеринбург).