Поиск

Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в четвертой партии матча за звание чемпиона мира

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Четвертая партия матча за мировую шахматную корону в Дубае между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим завершилась вничью.

Российский гроссмейстер играл черными фигурами.

Счет матча после четырех партий равный – 2:2, следующая партия пройдет в среду.

Карлсен, которому во вторник исполнился 31 год, является действующим обладателем титула. 31-летний Непомнящий получил возможность побороться за звание чемпиона мира благодаря выигранному им турниру претендентов.

В рамках матча запланировано проведение 14 партий, однако он может завершиться досрочно, если один из участников наберет 7,5 балла. В случае ничейного счета по итогам 14 партий будет сыгран тай-брейк.

шахматы Магнус Карлсен Ян Непомнящий

Новости по теме

Новости

"Ювентус" заподозрили в тайных выплатах Роналду в период пандемии

"Ювентус" заподозрили в тайных выплатах Роналду в период пандемии

Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ

ЦСКА разработает систему компенсаций пострадавшим от задержаний фанатам

РФС и ЦСКА обсудят с МВД действия полиции на воскресном матче в Москве

Фанаты ЦСКА назвали выстрелом в спину позицию клуба по массовым задержаниям

Фанаты ЦСКА назвали выстрелом в спину позицию клуба по массовым задержаниям

Ральф Рангник покинул "Локомотив" и стал временным наставником "Манчестер Юнайтед"

Ральф Рангник покинул "Локомотив" и стал временным наставником "Манчестер Юнайтед"

Свыше 50 протоколов составлено на задержанных после игры с "Зенитом" фанатов ЦСКА

Свыше 50 протоколов составлено на задержанных после игры с "Зенитом" фанатов ЦСКА

ЦСКА осудил фанатов за использование пиротехники на игре с "Зенитом"

"Зенит" обыграл ЦСКА в матче РПЛ

"Зенит" обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код