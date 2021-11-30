Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в четвертой партии матча за звание чемпиона мира

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Четвертая партия матча за мировую шахматную корону в Дубае между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим завершилась вничью.

Российский гроссмейстер играл черными фигурами.

Счет матча после четырех партий равный – 2:2, следующая партия пройдет в среду.

Карлсен, которому во вторник исполнился 31 год, является действующим обладателем титула. 31-летний Непомнящий получил возможность побороться за звание чемпиона мира благодаря выигранному им турниру претендентов.

В рамках матча запланировано проведение 14 партий, однако он может завершиться досрочно, если один из участников наберет 7,5 балла. В случае ничейного счета по итогам 14 партий будет сыгран тай-брейк.