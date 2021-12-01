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Названы кандидаты на звание лучшего молодого футболиста РПЛ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Детская футбольная лига обнародовала имена номинантов на премию "Первая пятерка", вручаемую лучшему молодому футболисту года в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Как сообщается на сайте лиги, в список вошли Гамид Агаларов ("Уфа"), Кирилл Боженов ("Химки"), Арсен Захарян ("Динамо"), Владислав Карапузов ("Ахмат"), Константин Марадишвили ("Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Данила Прохин ("Сочи"), Данил Пруцев ("Крылья Советов"), Данил Степанов ("Арсенал"), Константин Тюкавин ("Динамо"), Наиль Умяров ("Спартак") и Даниил Хлусевич ("Арсенал").

Приз "Первая пятерка", учреждённый в 2002 году Детской футбольной лигой, считается одним из самых престижных в российском футболе. Им владели многие игроки, ставшие впоследствии ключевыми игроками сборной России: Александр Кержаков, Владимир Быстров, Игорь Акинфеев, Динияр Билялетдинов.

В прошлом году лауреатом стал защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев.

футбол РПЛ

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