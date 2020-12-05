Футболист ЦСКА Дивеев признан лучшим молодым игроком РПЛ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев стал лауреатом премии "Первая пятерка", присуждаемой лучшему молодому игроку Российской премьер-лиги, сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги.

По итогам голосования, в котором по традиции приняли участие 100 человек из числа руководителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ведущих футбольных клубов, известных тренеров, экспертов, представителей СМИ, он набрал 370 голосов. При этом на первое место его в своих анкетах поставили 40 человек.

Второе место у полузащитника "Краснодара" Даниила Уткина (255 баллов), третье – у защитника "Динамо" Романа Евгеньева (204).

В пятерку также вошли полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили – (176) и полузащитник "Ростова" Данил Глебов (144).

Приз "Первая пятерка", учреждённый в 2002 году Детской футбольной лигой, считается одним из самых престижных в российском футболе. Им владели многие игроки, ставшие впоследствии ключевыми игроками сборной России: Александр Кержаков, Владимир Быстров, Игорь Акинфеев, Динияр Билялетдинов.