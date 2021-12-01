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Московским футбольным клубам разрешили увеличить посещаемость матчей РПЛ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз и Российская премьер-лига согласовали с мэрией Москвы и Роспотребнадзором увеличение посещаемости на столичных матчах, сообщает пресс-служба РПЛ.

"Московские клубы - "Динамо", "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА - получили разрешение на допуск не более 70 процентов зрителей от вместимости стадионов на декабрьские матчи", - говорится в сообщении.

Главное требование для посещения игр - наличие QR-кода, который подтверждает полную вакцинацию от коронавируса или перенесенную болезнь. QR-код обязателен как для зрителей, так и для работников, задействованных в проведении мероприятия.

Ранее разрешённая вместимость на играх в столице составляла не более 30 процентов.

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