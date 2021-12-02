Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии отменен

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Международный союз конькобежцев отменил (ISU) проведение в Осаке финала Гран-при по фигурному катанию в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Японии, говорится в сообщении пресс-службы ISU.

"Федерация фигурного катания Японии проинформировала ISU о том, что финал Гран-при по фигурному катанию 2021 года, запланированный на 9-12 декабря в Осаке, не может быть проведен", - говорится в сообщении.

"К сожалению, сложной эпидемической ситуацией, вызвавшей ограничения на поездки, карантинные требования, проблемы безопасности и логистики, проведение соревнования было крайне сложно. Федерация конькобежного спорта Японии и местный организационный комитет изо всех сил пытались найти решения, но в конечном итоге пришли к выводу, что, к сожалению, они не могут организовать и провести соревнование", - подчеркивается в сообщении.

В среду в стране подтвердили второй случай заболевания "омикроном". Новый штамм был выявлен у пассажира, прибывшего в Японию из Перу. Сообщалось, что Япония приостановит бронирования на все рейсы, прибывающие в страну, но в четверг этот запрет был отменен.