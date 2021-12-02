"Автомобилист" с новым главным тренером обыграл "Спартак" в КХЛ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" в четверг одержали победу над соперниками из столичного "Спартака" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). В составе победителей голами отметились Дмитрий Жукенов (21-я минута), Георгий Белоусов (31) и Райан Спунер (60), воспользовавшийся тем, что соперники решили сменить вратаря на полевого игрока в конце третьего периода. "Спартак" ответил только одной шайбой Дмитрия Кугрышева (37).

Матч в четверг стал для екатеринбургского клуба первым, прошедшим под руководством нового главного тренера команды Николая Заварухина, который в минувший вторник сменил на этом посту Билла Питерса. Заварухин входил в тренерский штаб "Автомобилиста" в 2017-2019 годах, затем на протяжении двух сезонов работал главным тренером "Сибири", после чего, летом 2021 года вновь вернулся в Екатеринбург.

"Спартак" остался на седьмом месте в Западной конференции КХЛ, имея в активе 39 очков за 36 матчей. "Автомобилист" идет также седьмым, но на Востоке - 35 очков в 35 встречах.

Ранее в четверг в Нур-Султане местный "Барыс" уступил московскому "Динамо" - 2:4 (0:3, 1:0, 1:1).

"Трактор" (Челябинск) на своем льду потерпел поражение от соперников из "Амура" (Хабаровск) - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0).