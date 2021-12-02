Фанаты "Спартака" досрочно покинут трибуны в поддержку акции болельщиков ЦСКА

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Фанаты московского футбольного клуба "Спартак" призвали всех болельщиков команды, которые посетят матч чемпионата России против "Ахмата", уйти со стадиона в первом тайме.

Таким образом, фанаты "Спартака" решили поддержать акцию болельщиков ЦСКА, которые решили в следующем домашнем матче своей команды покинуть трибуны по ходу первой половины игры – в знак протеста после массовых задержаний по окончании встречи с "Зенитом".

"Вне зависимости от клубных пристрастий мы не можем закрывать глаза на события, которые произошли с болельщиками красно-синих в минувшие выходные. Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, повторяются из раза в раз", - говорится в совместном заявлении спартаковских объединений болельщиков "Фратрия" и Supporters Group.

"Мы призываем всех болельщиков, которые посетят наш стадион в ближайшем туре, выразить свое несогласие с происходящим и свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам не только армейцев, но и других клубов, ранее попадавшим в похожие ситуации", - отмечается в заявлении.



"Покинув трибуны на 19-й минуте 22-й секунде матча 17-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Ахматом", мы сможем наглядно продемонстрировать, каким будет футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка. Кроме того, мы полностью откажемся от флагов, двуручников, конторных баннеров и других визуальных атрибутов", - подчеркнули фанаты "Спартака".

Отмечается, что "отказ от активной поддержки нашей команды в эту субботу направлен именно на привлечение внимания к сложившейся ужасающей ситуации вокруг всех нас – футбольных болельщиков".

28 ноября полицейские задержали группу футбольных болельщиков после матча ЦСКА -"Зенит", завершившегося со счетом 2:0 в пользу команды из Петербурга.

ЦСКА выступил с заявлением, в котором осудил действия болельщиков команды, использовавших пиротехнические средства во время матча чемпионата России. Клуб обещал бесплатную юридическую консультацию для фанатов.

Пресс-центр МВД России сообщил в понедельник, что сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях в отношении задержанных.

Накануне фанаты ЦСКА объявили об акции, согласно которой они покинут трибуны на 19-й минуте 11-й секунде матча против "Крыльев Советов" 4 декабря.