Фанаты ЦСКА назвали выстрелом в спину позицию клуба по массовым задержаниям

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Объединение фанатов московского футбольного клуба ЦСКА "Люди в черном" выступило с заявлением, в котором раскритиковало позицию ФК по событиям, произошедшим по окончании матча с "Зенитом".

"Курс на выживание фанатов со стадионов был выбран не одно десятилетие назад, и каждый новый виток репрессий может только возмущать – но никак не удивлять. Стоит ли говорить, что вчера мы увидели во всей красе всю несостоятельность навязываемой нам сверху системы Fan-ID?" - говорится в заявлении, опубликованном в инстаграме сообщества.

"Куда более шокирующим и неожиданным для нас стал выстрел в спину от собственного клуба, который мы поддерживали всегда, даже несмотря на растущее недовольство широких масс спортивными результатами: мы с командой и в горе, и в радости", - посетовали фанаты.

"Первые лица клуба, вообще-то имеющие прямые обязательства по оказанию комфортного пребывания владельцев абонементов и билетов на домашних матчах (не говоря уже о чисто моральной стороне вопроса), просто самоустранились и зарыли головы в песок, молча наблюдая за произволом силовиков из панорамных окон своих вип-кабинетов", - подчеркивается в заявлении.

"А спустя три часа и вовсе выпустили позорное заявление, где сделали акцент на осуждении "правонарушителей", при этом лицемерно умолчав о полутора тысячах попавших под раздачу невиновных людей", - отметили болельщики.

Накануне полицейские задержали группу футбольных болельщиков после матча ЦСКА - "Зенит", завершившегося со счетом 2:0 в пользу команды из Петербурга. ЦСКА выступил с заявлением, в котором осудил действия болельщиков команды, использовавших пиротехнические средства во время матча чемпионата России. Клуб обещал бесплатную юридическую консультацию для фанатов. Пресс-центр МВД России сообщил в понедельник, что сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях в отношении задержанных.