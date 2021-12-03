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Капризов признан лучшим игроком дня в НХЛ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте лиги в пятницу.

В прошедшем в ночь с четверга на пятницу матче "Миннесота" на своем льду одержала победу над "Нью-Джерси" со счетом 5:2. Капризов в этой встрече набрал три очка, отметившись двумя забитыми шайбами и голевой передачей.

Второй звездой дня стал нападающий "Флориды" Джонатан Юбердо, набравший пять очков (1+4 по системе "гол+пас") в матче с "Баффало" (7:4). Третьей звездой дня объявлен защитник "Тампы" Виктор Хедман, получивший три очка (2+1) в поединке с "Сент-Луисом" (4:2).

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего Капризова 28 (9+19) очков.

хоккей НХЛ Кирилл Капризов

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