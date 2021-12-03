Российских фристайлистов не пустили в Северную Америку на отборочные старты ОИ

Причина заключается в отсутствии одобренных ВОЗ вакцин

Архивное фото Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Российские фристайлисты не могут въехать на территорию США и Канады и принять участие в отборочных соревнованиях на зимнюю Олимпиаду 2022 года, сообщил "Интерфаксу" президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

"Мы получили визы США в Армении и Киргизии и сделали это своевременно. Однако, мы не можем въехать в США и Канаду из-за запрета впускать команды, которые не имеют вакцины, признанных ВОЗ", - сказал Курашов.

"Причем, организаторы соревнований в Канаде признают китайские вакцины, а с российскими вакцинами въезд запрещен. Организаторы ничего не делают для разрешения этой ситуации", - отметил он.

"Получается, что мы не можем попасть на отборочные соревнования на Олимпиаду в Пекине и находимся в неравных условиях по сравнению с другими командами", - добавил он.

В Северной Америке в декабре 2021 и январе 2022 года пройдут отборочные соревнования по фристайлу на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.