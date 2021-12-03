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Шестикратный чемпион России по регби дисквалифицирован за допинг

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство сообщило о дисквалификации регбиста сборной России и "Красного Яра" Антона Рудого.

Как сообщает пресс-служба РУСАДА, спортсмен отстранен на два года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации начинается с 1 сентября 2020 года.

Рудой ныне выступает за " Красный Яр". В составе "Енисея" он шесть раз становился чемпионом России (в 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018 годах). Также он шесть раз брал Кубок России (в 2008, 2014, 2016, 2017, 2018/19 годах).

На три месяца дисквалифицирован регбист "Енисея" Никита Чурашов, его дисквалификация отсчитывается с 18 октября 2021 года.

Чурашов - четырёхкратный чемпион России (2016, 2018,2019, 2020 годы) в составе "Енисея". Вместе с красноярцами он также трижды выигрывал Кубок России (2016, 2018,2020 годы).

регби допинг

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