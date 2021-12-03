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ФК "Бавария" домашние матчи до конца года проведет без зрителей

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Немецкий футбольный клуб "Бавария" объявляет о том, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе домашние матчи будет проводить при пустых трибунах.

Как сообщает пресс-служба "Баварии", соответствующее решение было принято в соответствии с ужесточением мер по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, без зрителей пройдут игры "Баварии" на ее поле против "Барселоны" (8 декабря) в Лиге чемпионов, а также "Майнца" (11 декабря) и "Вольфсбурга" (17 декабря) в чемпионате Германии.

футбол Германия коронавирус

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