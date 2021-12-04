ЦСКА победил "Крылья Советов" в матче РПЛ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Футбольный клуб ЦСКА (Москва) одержал победу над соперниками из "Крыльев Советов" (Самара) в выездном матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Самаре завершилась со счетом 0:1. Гол на 75-й минуте забил норвежский полузащитник гостей Эмиль Бохинен.

На 14-й минуте игры фанаты "Крыльев", а затем на 20-й фанаты ЦСКА покинули трибуны в знак протеста против массового задержания 28 ноября болельщиков армейцев.

В чемпионате России ЦСКА последний раз побеждал 23 октября. С тех пор подопечные Алексея Березуцкого потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.

ЦСКА набрал 27 очков и в турнирной таблице РПЛ поднялся на четвертое место, "Крылья Советов" с 24 баллами остались восьмыми.

11 декабря в матчах 18-го тура Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" сыграют дома с "Рубином", ЦСКА примет "Арсенал".