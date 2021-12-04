"Урал" в большинстве обыграл "Локомотив" в матче РПЛ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Урал" (Екатеринбург) обыграл московский "Локомотив" в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Игра, проходившая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Урала". Единственный гол в матче забил Рафал Аугустыняк, реализовавший пенальти на 42-й минуте.

"Локомотив" в начале второго тайма остался в меньшинстве - на 47-й минуте за вторую желтую карточку был удален Тин Едвай.

"Урал", победивший впервые за семь матчей, поднялся на 12-е место в таблице РПЛ, у команды 16 очков. "Локомотив" занимает пятое место, имея в активе 25 очков.

В следующем туре "Локомотив" сыграет с "Уфой", встреча пройдет 12 декабря. "Урал" 11 декабря проведет матч против "Ростова".