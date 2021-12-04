"Спартак" обыграл "Ахмат" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" дома со счетом 2:1 обыграл грозненский "Ахмат" в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

В составе хозяев поля отличились Виктор Мозес (13-я минута) и Квинси Промес (87). За "Ахмат" забил Даниил Уткин (45+3).

На 32-й минуте был удален нападающий "Спартака" Александр Соболев.

"Спартак" одержал победу впервые за семь матчей чемпионата, в предыдущих шести играх клуб дважды проиграл и четыре раза сыграл вничью.

"Ахмат" идет на седьмом месте в таблице чемпионата, набрав 24 очка. "Спартак" поднялся на девятую позицию, у команды 23 балла.

В 18-м туре, который станет последним в 2021 году, "Спартак" сыграет с "Сочи", матч пройдет 13 декабря. "Ахмат" днем ранее встретится с "Химками".