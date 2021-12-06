Учредители РУСАДА утвердили аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Общее собрание учредителей РУСАДА выбрало аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Российского антидопингового агентства, сообщает пресс-служба Ассоциации юристов России.
"Общее собрание учредителей РУСАДА утвердило "Юникон АО", входящее в крупнейшую национальную аудиторско-консалтинговую группу компаний "Юникон", в качестве аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности агентства за 2021 год по российским стандартам бухучета", - говорится в сообщении.
4 декабря сообщалось, что генеральным директором РУСАДА стала Вероника Логинова, которая является советником ректора Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Российский Международный Олимпийский Университет".