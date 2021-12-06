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Бойца MMA Чоршанбиева выдворят из РФ за нарушение режима пребывания

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы в понедельник признал бойца смешанных боевых искусств (ММА) Чоршанбе Чоршанбиева виновным в нарушении режима пребывания и постановил выдворить его из России.

"Признать Чоршанбиева виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ", - сообщила пресс-секретарь суда Кристина Батырова.

До исполнения решения Чоршанбиев будет содержаться в центре временного содержания иностранных граждан в Москве.

Чоршанбиев признан виновным по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ).

Как сообщалось, Чоршанбиев был задержан 3 декабря сотрудниками полиции и привлечен к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения - опасную езду и "игру в шашечки" на дороге.

Кроме того, 26-летнего спортсмена из Таджикистана оштрафовали за вождение машины без прав и за отсутствие полиса ОСАГО. "Данный гражданин предъявил национальное водительское удостоверение, не имеющее юридической силы на территории РФ. Водительское удостоверение российского образца у задержанного гражданина отсутствует", - пояснили в полиции.

Автомобиль Чоршанбиева был перемещен на спецстоянку.

ММА Чоршанбе Чоршанбиев Таджикистан

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