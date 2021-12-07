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Дубли Мбаппе и Месси принесли ПСЖ крупную победу над "Брюгге" в ЛЧ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:1 нанес поражение бельгийскому "Брюгге" в домашнем матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

К седьмой минуте хозяева вели уже с разницей в два мяча, что стало возможным благодаря точным ударам Килиана Мбаппе. На 38-й минуте Лионель Месси довел счнет до крупного, однако на 68-й Матс Ритс сократил отставание. Последний гол в игре состоялся на 76-й минуте, когда Месси реализовал пенальти.

Команды представляют группу А, в рамках которой во вторник прошел еще один матч: "РБ Лейпциг" на своем поле в Германии со счетом 2:1 выиграл у английского "Манчестер Сити". На 24-й минуте в составе хозяев отличился Доминик Собослаи, на 71-й – Андре Силва. Гости ответили голом Рияда Мареза на 76-й минуте.

По итогам группового этапа "Манчестер Сити" (12 очков) и ПСЖ (11) выступят в плей-офф Лиги чемпионов, "РБ Лейцпиг" (7) – в плей-офф Лиги Европы, "Брюгге" (4) выбыл из еврокубков.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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