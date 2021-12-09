Гандболистки сборной России сыграли вничью со Словенией на ЧМ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Матч сборных России и Словении в рамках основного раунда чемпионата мира по гандболу в Испании завершился вничью.

Результат встречи Россия – Словения – 26:26 (14:15).

Набрав в трех матчах 5 очков, сборная России возглавила группу 1. В это число встреч уже зачтены результаты победных матчей россиянок против Сербии и Польши на предварительном этапе. Эти команды также пробились в основную стадию.

Словения – на третьем месте, 3 очка.

На основном этапе сборная России также сыграет с Черногорией (11 декабря) и Францией (13 декабря).

В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды каждой из четырех групп.