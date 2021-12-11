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Устюгов занял второе место в спринте на третьем этапе КМ по лыжам

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Сергей Устюгов стал вторым в спринтерской гонке свободным стилем на третьем этапе Кубка мира по лыжам, который проходит в швейцарском Давосе.

Финальную гонку выиграл норвежец Йоханнес Клэбо, показав результат 2 минуты 22,8 секунды.

Устюгов уступил лидеру 0,9 секунды. Третьим стал француз Ришар Жув (+1,23 секунды).

Еще один россиянин Александр Терентьев выбыл в полуфинальном заезде. Глеб Ретивых и Артем Мальцев не смогли преодолеть стадию 1/4 финала. Иван Якимушкин, Денис Филимонов, Андрей Ларьков и Руслан Перехода выбыли на стадии квалификации.

лыжи Швейцария Сергей Устюгов

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