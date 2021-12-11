"Урал" разгромил "Ростов" в 18-м туре РПЛ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Урал" со счетом 4:1 обыграл "Ростов" на его поле в матче 18-го тура Российской премьер-лиги.

"Урал" забил два мяча уже к шестой минуте матча - отличились Рамазан Гаджимурадов (3-я минута) и Арсен Адамов (6). На 39-й минуте Гаджимурадов оформил дубль, еще один гол "Урала" забил Эрик Бикфалви (43). "Ростов" ответил голом Дмитрия Полоза (19, пенальти), который проводил 200-й матч в составе ростовчан.

"Урал" одержал вторую победу подряд и поднялся на 11-ю строчку, набрав 19 очков. "Ростов" идет 13-м, у команды 18 очков.

В следующем туре "Ростов" сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Урал" встретится с "Нижним Новгородом".

18-й тур является последним перед уходом РПЛ на зимний перерыв, чемпионат возобновится в конце февраля 2022 года.