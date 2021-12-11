Экс-тренера академии "Барселоны" обвинили в сексуальном насилии над детьми

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Бывший глава молодежной академии "Барселоны" Альберт Бенайжес обвиняется в сексуальном насилии над юными футболистами и футболистками. Об этом сообщает The Guardian.

Обвиняемый решительно отрицает обвинения.

"Я никогда никому не причинял вреда, а если и делал это, то не намеренно", - сказал Бенайжес газете Diario ARA.

"У меня есть приемный сын и четверо приемных детей; моя совесть абсолютно чиста", - добавил он.

Согласно расследованию, проведенному каталонской газетой Diario ARA, свидетелями по делу в отношении бывшего координатора "Барселоны" проходят 60 человек. Они рассказали о его действиях, когда он был учителем физкультуры в каталонской школе в районе Лес-Кортс Барселоны с 1980 по 1990-х годы. В обвинении говорится, что Бенайжес смотрел с детьми фильмы порнографического содержания и самоудовлетворялся в их присутствии.

В 2011 году Бенайжес ушёл из "Барселоны", проработав в ней более 20 лет. После ухода он тренировал в ОАЭ, Мексике и Японии. В апреле 2021 года президент сине-гранатовых Жоан Лапорта вернул тренера в академию клуба, но узнав о случившемся, руководство клуба уволило Бенайжеса 2 декабря.