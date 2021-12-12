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Оливейра защитил титул чемпиона UFC, победив Порье

Оливейра защитил титул чемпиона UFC, победив Порье
Поединок Чарльза Оливейры и Дастина Порье
Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра сохранил статус чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье.

Бой состоялся на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе и завершился в третьем раунде в результате удушающего приема Оливейры.

Обоим спортсменам по 32 года. На счету Оливейры 32 победы и восемь поражений. Что касается Порье, он потерпел восьмое поражение при 28 победах. В том числе он проигрывал россиянину Хабибу Нурмагомедову.

UFC смешанные единоборства

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