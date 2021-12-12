Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл чемпионат "Формулы-1"

Макс Ферстаппен Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен, представляющий команду Red Bull, выиграл Гран-при Абу-Даби и стал чемпионом "Формулы-1".

Второй претендент на чемпионский титул - Льюис Хэмилтон из Mercedes - лидировал большую часть гонки, но незадолго до ее завершения Николас Латифи из Williams разбил машину и на трассу выехала машина безопасности. После расчистки трассы остался последний круг, на котором Ферстаппен, успевший сменить резину, смог опередить Хэмилтона. Третье место занял пилот Ferrari Карлос Сайнц.

В общем зачете Ферстаппен набрал 395,5 очков и стал первым с 2014 года пилотом не из Mercedes, завоевавшим титул чемпиона мира по автогонкам в классе "Формула-1". Хэмилтон финишировал вторым в общем зачете (387,5), третье место у Валттери Боттаса из Mercedes (230).

Кубок конструкторов восьмой раз подряд выиграл Mercedes, команда набрала 617,5 очков. Второе место у Red Bull (584,5), третье - у Ferrari (323,5).

Российский пилот Haas Никита Мазепин в воскресенье сдал положительный тест на коронавирус и пропустил последнюю гонку сезона. В своем дебютном сезоне в "Формуле-1" Мазепин не набрал ни одного очка, лучшим результатом россиянина стало 14-е место на Гран-при Азербайджана.