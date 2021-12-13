"Зенит" сыграет с "Бетисом" в первом раунде плей-офф Лиги Европы

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Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Испанский "Бетис" стал соперником петербургского футбольного клуба "Зенит" в первой стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Жеребьевка турнира проходит в швейцарском Ньоне в понедельник.

Согласно регламенту, пары состоят из команд, ставших третьими в своих группах в Лиге чемпионов, и клубов, занявших вторые места в группах в Лиге Европы. Победители этих пар в 1/8 финала сыграют с победителями групп Лиги Европы.

"Зенит" в нынешнем евросезоне занял третье место в группе ЛЧ, "Бетис" - второе в группе ЛЕ. В 1/8 финала Россию представит как минимум московский "Спартак", который получил путевку в эту стадию автоматически как победитель своей группы в Лиге Европы.

Между тем, итальянский "Наполи", которого "Спартак" дважды обыграл в Лиге Европы, за выход в 1/8 финала поборется с испанской "Барселоной".

Матчи первой стадии плей-офф Лиги Европы запланированы на 17 и 24 февраля. "Зенит" первый матч проведет на своем поле.