На Федерацию триатлона России наложили санкции за допинг

Должностные лица организации должны на год уйти в отставку

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Международный союз триатлонистов ввел санкции в отношении Федерации триатлона России из-за повышенного количества россиян, нарушивших антидопинговые правила, сообщает пресс-служба World Triathlon.

"Исполнительный совет World Triathlon принял решение наложить санкции на Федерацию триатлона России в связи со значительным количеством случаев применения допинга в России. Санкция будет действовать в течение одного года, World Triathlon будет ежеквартально проверять соблюдение этих санкций", - говорится в сообщении.

В числе санкций, наложенных на ФТР: обязательное тестирование Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) всех российских спортсменов, особенно тех, кто будут участвовать в международных соревнованиях; разработка план обучения российских спортсменов и тренеров по вопросам противодействия допингу.

Федерация триатлона России должна также компенсировать и вернуть призовые, ранее присужденные российским триатлонистам, которые были уличены в употреблении допинга.

Обязательным требованием является уход в отставку должностных лиц Федерации триатлона России с любых постов сроком на один год.

Также ФТР сроком на год (до конца 2022 года) теряет право организовывать мировые или европейские соревнования по триатлону в течение одного года.

Кроме этого, ФТР должна возместить World Triathlon все расходы, связанные с выявлением нарушений антидопинговых правил, совершенными российскими спортсменами и тренерами.