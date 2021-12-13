Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА проведут заново из-за технической ошибки

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, прошедшей в понедельник в Ньоне, сообщает пресс-служба организации.

В этот же день пройдет новая жеребьевка.

Отмечается, что по ходу церемонии, в которой принимал участие бывший российской футболист Андрей Аршавин, произошла техническая ошибка. Какая именно, не уточняется, однако в ходе прямой трансляции можно было увидеть следующее: когда определялся соперник испанского "Вильярреала", Аршавин вытащил шар с названием английской команды "Манчестер Юнайтед". Обе команды на групповой стадии представляли один квартет, а потому регламент не предусматривал возможность их встречи в первой стадии плей-офф.

В результате пришлось вытаскивать новый шар и соперником "Вильярреала" стал уже "Манчестер Сити", а МЮ сыграет с французским клубом "Пари Сен-Жермен".

Между тем, по сообщению ряда СМИ, шара с "Манчестер Юнайтед" не было в корзине с возможными соперниками испанского "Атлетико", что делает результаты жеребьевки необъективными. В соперники "Атлетико" досталась "Бавария".

Начало повторной жеребьевки – 17:00 мск.