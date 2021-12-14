Назван состав игроков на Матч звезд КХЛ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сформированы команды, которые примут участие в матче звезд Континентальной хоккейной лиги 2022 года в Челябинске, сообщила пресс-служба КХЛ.

"Меньше месяца остается до старта в Челябинске очередной недели звезд хоккея... Благодарны болельщикам и журналистам за активное участие в голосовании. В числе игроков большое число дебютантов, которые смогут проявить себя и оправдать выбор болельщиков. КХЛ, администрация Челябинской области, хоккейный клуб "Трактор", партнеры ведут активную подготовку, чтобы неделя звезд хоккея 2022 стала грандиозным праздником, а игроки и болельщики получили настоящее удовольствие, и надолго запомнили январский уикэнд в Челябинске", - сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

В составе команды "Евразия" сыграют вратари Алексей Колосов ("Динамо" Мн, дебютант), Шимон Грубец ("Авангард", дебютант); защитники Янис Якс (ХК "Сочи", дебютант), Даррен Диц ("Барыс", третий матч звезд), Ник Бэйлен ("Трактор", третий матч звезд), Лукаш Клок ("Нефтехимик", дебютант); нападающие - Илья Усов ("Динамо" Мн, дебютант), Никита Михайлис ("Барыс", дебютант), Лукаш Седлак ("Трактор", второй матч звезд), Владислав Кодола ("Северсталь", дебютант), Лукаш Радил ("Динамо" Рига, дебютант).

В составе команды "Россия" на лед выйдут вратари Дмитрий Шикин ("Автомобилист", дебютант), Иван Федотов (ЦСКА, дебютант); защитники Григорий Панин ("Салават Юлаев", дебютант), Никита Нестеров (ЦСКА, второй матч звезд), Александр Никишин ("Спартак", дебютант); нападающие Вадим Шипачев ("Динамо" М, шестой матч звезд), Иван Николишин ("Амур", дебютант), Никита Тертышный ("Трактор", дебютант), Дмитрий Рашевский ("Динамо" Мск, дебютант), Андрей Кузьменко (СКА, дебютант).

За команду "Северная Америка" сразятся вратари Эдвард Паскуале ("Локомотив", дебютант), Джереми Смит ("Куньлунь Ред Стар", дебютант); защитники Мэт Робинсон (СКА, пятый матч звезд), Стивен Кэмпфер ("Ак Барс", дебютант), Тревор Мерфи ("Сибирь", дебютант); нападающие Корбэн Найт ("Авангард", дебютант), Филипп Майе ("Металлург", дебютант), Кенни Агостино ("Торпедо", дебютант), Даниэль Одетт ("Витязь", дебютант), Брендэн Лайпсик ("Металлург", дебютант), Рид Буше ("Локомотив", дебютант).

В команде "Скандинавия" будут играть вратари Юха Метсола ("Салават Юлаев", четвертый матч звезд), Ларс Юханссон (СКА, второй матч звезд); защитники Оливер Каски ("Авангард", дебютант), Робин Пресс ("Северсталь", дебютант), Теодор Леннстрём ("Торпедо", дебютант); нападающие Тему Хартикайнен ("Салават Юлаев", дебютант), Нико Оямяки ("Витязь", дебютант), Тему Пулккинен ("Трактор", дебютант), Йори Лехтеря ("Спартак", третий матч звезд), Марко Анттила ("Йокерит", дебютант), Никлас Енсен ("Йокерит", дебютант).

Матч звезд КХЛ пройдет в Челябинске 15-16 января 2022 года.