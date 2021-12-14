Букмекеры за семь лет вернули свыше 1 млрд рублей из-за спорных ситуаций

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - По итогам рассмотрения спорных ситуаций, возникавших в период с 2014 по 2021 год, букмекерам удалось вернуть участникам пари более 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в компании "Рейтинг Букмекеров".

"Соответствующие запросы участники пари направляли экспертам информационно-аналитического портала "РБ".

Всего за указанный период поступило более 40 тыс. обращений. Половину из них специалисты "РБ" признали обоснованными, в 28% случаев требования клиентов были удовлетворены.

Отмечается, что с каждым годом увеличивается общая сумма денежных средств, возвращаемых игрокам. Так, если в 2015 году она составила 20,6 млн рублей, то за 5 лет этот показатель вырос более чем в 30 раз.

"Чаще всего за указанный период в независимый арбитраж издания "Рейтинг Букмекеров" поступали сообщения о блокировках счёта (25,3%), задержке выплаты (22,9%) и неправильном, по мнению пользователя, расчете ставки (22,4%). Размер самой крупной единоразово возвращенной суммы составил 19,7 млн рублей", - говорится в сообщении

Лидерами по количеству обращений (21,5% от общего числа) по-прежнему остается Москва и Московская область.

Директор по маркетингу "РБ" Антон Ештокин отметил, что "российский букмекерский рынок постепенно становится более прозрачным, открытым и клиентоориентированным".

"Возврат миллиарда рублей игрокам — результат совместной работы экспертов арбитража "Рейтинга Букмекеров" и букмекерских компаний. Это большой вклад в развитие идеи "ответственной игры", которую проводит учрежденная нами одноименная ассоциация", - заявил он.