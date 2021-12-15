Поиск

Серхио Агуэро завершил карьеру футболиста из-за проблем с сердцем

Серхио Агуэро завершил карьеру футболиста из-за проблем с сердцем
Фото: Alex Caparros/Getty Images

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Серхио Агуэро объявил о завершении выступлений в профессиональном спорте.

Решение связано с проблемами с сердцем, о которых ранее сообщалось.

"Я решил завершить игровую карьеру. Это очень тяжелый момент", - сказал, не сдерживая слез, 33-летний аргентинец на пресс-конференции.

"Я сделал все возможное", - добавил он, поблагодарив клубы, с которым связаны основные годы его карьеры – "Атлетико", "Манчестер Сити", "Барселону".

30 октября Агуэро не смог завершить матч чемпионата Испании против "Алавеса" из-за боли в груди. С тех пор аргентинец на поле не выходил, а тесты показали, что выявленная патология может оказаться несовместима с профессиональным спортом.

Агуэро является игроком "Барселоны" с лета 2021 года. Он перешел из английского "Манчестер Сити", в составе которого, в частности, стал пятикратным чемпионом Англии.

футбол Испания Серхио Агуэро

Новости по теме

Новости

Криптовалютные компании стали инвестировать сотни миллионов долларов в спорт

Футболисты "Реала" Модрич и Марсело заразились коронавирусом

"Барселона" проиграла "Бока Хуниорс" в матче памяти Диего Марадоны

Магнус Карлсен предположил, что больше не сыграет в чемпионском матче

СМИ сообщили об окончательном решении "Спартака" уволить Руя Виторию

СМИ сообщили об окончательном решении "Спартака" уволить Руя Виторию

Гандболистки сборной России проиграли Франции в матче ЧМ

Гандболистки сборной России проиграли Франции в матче ЧМ

"Сочи" разгромил "Спартак" в чемпионате России по футболу

ПСЖ сыграет с "Реалом" в 1/8 финала ЛЧ по итогам заново проведенной жеребьевки

ПСЖ сыграет с "Реалом" в 1/8 финала ЛЧ по итогам заново проведенной жеребьевки

Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА проведут заново из-за технической ошибки

На Федерацию триатлона России наложили санкции за допинг

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код