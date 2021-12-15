Серхио Агуэро завершил карьеру футболиста из-за проблем с сердцем

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Серхио Агуэро объявил о завершении выступлений в профессиональном спорте.

Решение связано с проблемами с сердцем, о которых ранее сообщалось.

"Я решил завершить игровую карьеру. Это очень тяжелый момент", - сказал, не сдерживая слез, 33-летний аргентинец на пресс-конференции.

"Я сделал все возможное", - добавил он, поблагодарив клубы, с которым связаны основные годы его карьеры – "Атлетико", "Манчестер Сити", "Барселону".

30 октября Агуэро не смог завершить матч чемпионата Испании против "Алавеса" из-за боли в груди. С тех пор аргентинец на поле не выходил, а тесты показали, что выявленная патология может оказаться несовместима с профессиональным спортом.

Агуэро является игроком "Барселоны" с лета 2021 года. Он перешел из английского "Манчестер Сити", в составе которого, в частности, стал пятикратным чемпионом Англии.