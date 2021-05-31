Серхио Агуэро стал игроком "Барселоны"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Барселона" объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим Серхио Агуэро.

Срок действия соглашения, как сообщает пресс-служба клуба, будет действовать до конца сезона-2022/23, сумма отступных за 32-летнего футболиста составит 100 млн евро.

Предыдущим клубом Агуэро был английский "Манчестер Сити", цвета которого он защищал с 2011 года. В составе этой команды аргентинец стал пятикратным чемпионом Англии, три раза выиграл Суперкубок Англии, один раз – Кубок Англии.

Также он является победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА в составе испанского "Атлетико", а в сборной Аргентины он выиграл золото Олимпийских игр и серебро чемпионата мира.