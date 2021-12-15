"Спартак" официально отправил Руя Виторию в отставку

Руй Витория Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о расставании с главным тренером команды Руем Виторией.

"Главный тренер Руй Витория покидает наш клуб. Стороны договорились расстаться по взаимному соглашению", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В клубе отмечают, что "португалец навсегда останется в истории "Спартака" как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе".

"Клуб благодарит Руя за это достижение", - говорится в сообщении.

"Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу "Спартаку", - подчеркивается в заявлении.

51-летний Руй Витория возглавил "Спартак" перед стартом нынешнего сезона. В чемпионате России команда при нем занимает девятое место, тогда как "Спартак" с первого места в своей группе вышел в плей-офф Лиги Европы, оставив позади себя итальянский "Наполи", английский "Лестер" и польскую "Легию".

Сообщалось, что клуб уже нашел замену Витории в лице 49-летнего Паоло Ваноли, известного как ассистента Антонио Конте в английском "Челси" и итальянском "Интере".

Между тем, предполагалось, что после матча с "Сочи", состоявшегося накануне, "Спартак" пересмотрит решение по Витории и оставит его главным тренером. Однако сочинцам "Спартак" крупно уступил – 0:3.