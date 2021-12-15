"Динамо" продлило контракт с главным тренером Шварцем

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Динамо" в среду объявил о подписании нового контракта с главным тренером Сандро Шварцем.

Немецкий специалист остается с командой до конца сезона-2023/2024, сообщается на официальном сайте ФК.

"Я решил продлить контракт, потому что чувствую себя здесь очень комфортно. Работа доставляет удовольствие, мы добиваемся успехов, но пока еще только на пути к серьезным достижениям", - приводятся слова Шварца на сайте "Динамо".

Шварц возглавил "бело-голубых" в октябре 2020 года. В текущем сезоне чемпионата России "Динамо" занимает второе место (36 очков), отставая на два балла от лидера "Зенита".

До "Динамо" Шварц два сезона подряд был главным тренером "Майнца". Под его руководством "Майнц" занимал 14-е и 12-е места в чемпионате Германии, сохраняя прописку в Бундеслиге.