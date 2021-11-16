Антон Шунин продлил контракт с московским ФК "Динамо"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин подписал новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба ФК.

"Вратарь и капитан нашего клуба Антон Шунин продлил истекавший летом 2022 года контракт до конца сезона-2023/24", - говорится в сообщении.

34-летний Шунин является воспитанником динамовской академии. В основном составе команды, которая поныне остается единственной в его карьере, дебютировал в 2007 году. На его счету 305 матчей за "Динамо", в том числе 114 – без пропущенных голов.

По числу игр за "Динамо" Шунин является рекордсменом клуба в российской истории.