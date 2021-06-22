Футболист "Милана" Ласкальт перешел в московское "Динамо"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Динамо" (Москва) объявил о приобретении уругвайского защитника итальянского "Милана" Диего Ласкальта.

"Футбольные клубы "Динамо" и "Милан" договорились о трансфере защитника Диего Лаксальта. Соглашение 28-летнего уругвайского футболиста с бело-голубыми рассчитано на три года с возможностью продления ещё на один сезон", - говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".

Футболист заявил, что испытывает волнение "от перехода в такой известный клуб, который хочет расти, развиваться и бороться за самые высокие места".

Это мотивирует меня. "Динамо" было не единственным клубом, с которым контактировал мой представитель, но ни от одной другой стороны я не увидел и не почувствовал такой заинтересованности во мне и такого профессионального подхода в переговорах, как со стороны "Динамо", - сказал Ласкальт.

Ласкальт является выпускником академии "Дефенсор Спортинг" и дебютировал за основную команду в 19-летнем возрасте. В 2013 году перешёл в миланский "Интер", но большую часть времени провёл в арендах: в "Болонье", "Эмполи" и "Дженоа".

В 2016 году он подписал полноценный контракт с "Дженоа", а после удачного выступления на чемпионате мира в России Лаксальт перешел в "Милан". В 2019 году был арендован "Торино".

Всего в серии А сыграл в 170 матчах, забил 9 мячей и отдал 12 результативных передач. Прошлый сезон провел в аренде в "Селтике", выиграв с ним Кубок Шотландии.

В основной сборной Уругвая он провел 24 матча.