Россиянка Резцова стала пятой в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Это ее лучший результат в карьере
Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн стала победительницей спринтерской гонки на четвертом этапе Кубке мира, который проходит во Франции.
Лидер общего зачета Кубка мира Ройселанн прошла два огневых рубежа без промахов и завершила дистанцию в 7,5 километров за 20 минут 22 секунды.
Второе место заняла француженка Анаис Бесконд (0 промахов; +15,4 секунд). Третьей стала шведка Эльвира Эберг (2; +16,1).
Лучшая из россиянок - Кристина Резцова - финишировала пятой (1; +26,7). Это 5ее лучший результат в карьере.
Ирина Казакевич - 17-я (1; +1:02), Светлана Миронова - 21-я (1; +1:04), Ульяна Нигматуллина - 23-я (2; +1:06), Валерия Васнецова - 24-я (1; +1:06).
Лариса Куклина (3; +2:29) финишировала вне топ-60 и не попала в гонку преследования, которая состоится 18 декабря.
Четвертый этап Кубка мира проходит во французском Анси с 16 по 19 декабря. Кроме спринтерских гонок, спортсмены пробегут гонки преследования и первые в сезоне масс-старты.
Прибавляем! А у Резцовой лучший результат в карьере 🇷🇺— Биатлон России (@russianbiathlon) December 16, 2021
1. Марте Улсбю Ройселанд (Норвегия) – 20:22.0 (0)
2. Анаис Бескон (Франция) +15.4 (0)
3. Эльвира Оберг (Швеция) +16.1 (2)
5. Кристина Резцова (Россия) +26.7 (1)
📷 Nordic Focus pic.twitter.com/I2qSOLgQlP