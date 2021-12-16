Россиянка Резцова стала пятой в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Это ее лучший результат в карьере

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн стала победительницей спринтерской гонки на четвертом этапе Кубке мира, который проходит во Франции.

Лидер общего зачета Кубка мира Ройселанн прошла два огневых рубежа без промахов и завершила дистанцию в 7,5 километров за 20 минут 22 секунды.

Второе место заняла француженка Анаис Бесконд (0 промахов; +15,4 секунд). Третьей стала шведка Эльвира Эберг (2; +16,1).

Лучшая из россиянок - Кристина Резцова - финишировала пятой (1; +26,7). Это 5ее лучший результат в карьере.

Ирина Казакевич - 17-я (1; +1:02), Светлана Миронова - 21-я (1; +1:04), Ульяна Нигматуллина - 23-я (2; +1:06), Валерия Васнецова - 24-я (1; +1:06).

Лариса Куклина (3; +2:29) финишировала вне топ-60 и не попала в гонку преследования, которая состоится 18 декабря.

Четвертый этап Кубка мира проходит во французском Анси с 16 по 19 декабря. Кроме спринтерских гонок, спортсмены пробегут гонки преследования и первые в сезоне масс-старты.