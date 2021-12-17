Южноафриканец Вуйо Зангка возглавил сборную России по регби-7

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Стало известно имя нового главного тренера сборной России по регби-7, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федерации регби России.

"Принято решение назначить тренером сборной России по регби-7 Вуйо Зангка", - сказал собеседник агентства.

О сроке контракта с тренером пока не сообщается.

С ноября 2020 года он тренирует петербургский клуб " Нарвская застава ".

В разное время Зангка был тренером регбийных сборных Кении, Намибии и Южной Африки. В 2016 году Зангка работал тренером сборной Германии, с которой он выиграл один из этапов чемпионата Европы по регби-7.