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Российский биатлонист Латыпов стал вторым в спринте на этапе Кубка мира

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Эдуард Латыпов показал второе время в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

Дистанцию 10 км он преодолел с отставанием от победителя гонки, норвежца Йоханнеса Бе в 7,2 секунды. Время Бе – 23 минуты 30,3 секунды.

Третьим стал еще один представитель Норвегии Филип Андерсен, уступивший своему соотечественнику 18,2 секунды.

Каждый из трех призеров не допустил ни одного промаха.

Остальные российские биатлонисты, принявшие участие в гонке, достигли следующих показателей: 11.Саид Халили (1 промах), 12.Александр Логинов (1), 14.Александр Поварницын (0), 18.Даниил Серохвостов (1), 25.Василий Томшин (1).

биатлон

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