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"Спартак" проиграл СКА и прервал серию из трех побед в КХЛ

"Спартак" проиграл СКА и прервал серию из трех побед в КХЛ
Континентальная хоккейная лига. СКА (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва).
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА в понедельник одержали победу над соперниками из столичного "Спартака" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч проходил в Санкт-Петербурге в присутствии 5 тыс. 960 зрителей и завершился в пользу хозяев со счетом 4:2 (2:1, 2:1, 0:0). В составе армейцев дублем отличился Антон Бурдасов (17-я и 28-я минуты), голы также забили Даниил Пыленков (20) и Андрей Кузьменко (38). У "Спартака" отметились Александр Хохлачев (4) и Александр Никишин (40).

По итогам игрового дня СКА становится лидером Западной конференции КХЛ, заработав 56 очков, за ним с минимальным отрывом на втором месте следует столичный ЦСКА (55 очков), а московское "Динамо" и финский "Йокерит" на третьем и четвертом местах соответственно (у обеих команд по 54 очка). "Спартак" прервал серию из трех побед, но поднялся на седьмую строчку, имея в активе 45 очков.

В другом матче в понедельник пекинский "Куньлунь" на своем льду в овертайме уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" - 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1).

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