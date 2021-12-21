Игрок Молодежной хоккейной лиги погиб в ДТП в возрасте 19 лет

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Защитник нижнекамского "Реактора", выступающего в Молодежной хоккейной лиге, Никита Мокеев погиб в ДТП, сообщает пресс-служба МХЛ.

Инцидент произошел 20 декабря, Мокееву было 19 лет.

"Молодежная хоккейная лига выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Никиты", - говорится в сообщении. Соболезнования выразили и клубы, выступающие в МХЛ.

Между тем, пишет "Спорт-Экспресс", что в день трагедии хоккеист утром провел тренировку на базе клуба, после чего решил отвезти подругу на учебу в Казань. Она госпитализирована.