Российский биатлонист Елисеев приостановил карьеру

Российский биатлонист Матвей Елисеев Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Матвей Елисеев решил взять паузу в выступлениях и сосредоточиться на решении проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

"Я еще не набегался и хочу вернуться на самый высший уровень. Но сейчас мне надо заняться своим здоровьем. Для начала пройду обследование в Москве, буду отталкиваться от его результатов. Буду готовиться к чемпионату России", - заявил спортсмен.

"Планирую делать это поближе к дому, возможно съезжу на сбор в неотдалённые места типа Рыбинска. Может быть, поучаствую не на полную силу в каких-то гонках или марафонах, которые будут проходить в Московской области или рядом. Я заряжен на возвращение, просто сейчас мне надо разобраться со своим здоровьем", - добавил он.

28 декабря Елисеев планирует выступить вместе с Евгенией Буртасовой в Рупольдинге на "Рождественской гонке".

Елисеев - бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в эстафете и чемпион Европы 2016 года в смешанной эстафете.