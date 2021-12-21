Соловьев назвал выход в еврокубки главной целью "Динамо" на сезон

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Московское "Динамо", которое отделяет два очка от лидера РПЛ "Зенита" за 12 туров до конца чемпионата, не меняет формулировку задачи на текущий сезон.

"Текущая стратегия клуба - это выходить и показывать максимум в каждом матче. Наша цель не изменилась - выйти в еврокубки и достойно выступить на европейской арене (...) Пока мы свою задачу определяем именно в таком виде", - сказал председатель совета директоров клуба, первый зампред ВТБ Юрий Соловьев в интервью "Интерфаксу".

"То, что клуб сегодня борется за первое место - это отлично. Это даже превосходит нашу плановую стратегию, и, возможно, ожидания большинства членов футбольного сообщества, но при этом служит отличной мотивацией как для футболистов, так и для всех, кто работает с командой", - отметил он.

Отвечая на вопрос, стоит ли перед "Динамо" задача стать чемпионом России в год столетия клуба (2023 г), Соловьев сказал: "Выиграть титул в год столетия, да просто выиграть титул - для нас это мечта. Но все же самое важное в том, что мы нацелены на долгосрочное развитие клуба, а не на краткосрочные результаты. Нам важно, чтобы "Динамо" по праву занимало лидирующие позиции, боролось за призовые места регулярно, каждый сезон. А разогнаться, добиться цели, а потом уйти в небытие - это неинтересно".