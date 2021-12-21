Выигравший золото ОИ российский фигурист Соловьев избит в Москве

Он находился в компании с двукратной чемпионкой Европы по керлингу Сидоровой и доставлен в больницу

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Победитель Олимпиады-2014 в Сочи российский фигурист Дмитрий Соловьев избит в центре Москвы, сообщает "Матч ТВ".

Отмечается, что инцидент произошел ночью в тот момент, когда Соловьев находился на улице в компании с Анной Сидоровой, двукратной чемпионкой Европы по керлингу. Трое неизвестных напали на них, избивали фигуриста ногами.

После того, как Сидорова вызвала полицию, все трое были задержаны на месте.

Пострадавший 32-летний спортсмен был доставлен в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы Москвы

"Я пока лично не разговаривала с лечащим врачом, только звонила в диспетчерскую и в ординаторскую, но подробностей никаких не говорили. Из того, что сказали: состояние средней тяжести и тяжелая травма головы. Госпитализация была необходима", - приводятся слова Сидоровой.

Золото ОИ-2014 в Сочи и серебро Игр-2018 в Пхенчхане Соловьев заработал в рамках командных соревнований по фигурному катанию, выступая в паре с Екатериной Бобровой в танцах на льду. Также на их счету бронза ЧМ, серебро командного ЧМ, а также медали всех достоинств чемпионатов Европы.